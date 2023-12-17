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На Украине заявили, что обвинения Киева в адрес Будапешта чуть не привели к катастрофе

Елисеев: отношения Зеленского и Орбана могут помешать Украине вступить в ЕС

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Global Look Press/Reuters

Эмоциональность президента Украины Владимира Зеленского в общении с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном является примером того, как украинской стороне не нужно делать, чтобы стать членом Евросоюза. Об этом заявил бывший представитель Украины при ЕС Константин Елисеев в статье для украинской газеты «Зеркало недели».

Евросовет принял решение о переговорах о вступлении Украины благодаря «совпадению геополитических интересов Евросоюза с предметной работой украинской стороны по выполнению рекомендаций Еврокомиссии», считает бывший дипломат.

«В то же время непрерывная волна оскорблений и обвинений со стороны официального Киева в адрес венгерского руководства едва не привела к катастрофе. Эмоциональный короткий обмен репликами между Зеленским и Орбаном в Буэнос-Айресе стал лишь очередным примером того, как делать не нужно», — пишет он.

По мнению Елисеева, Киев должен строить свою политику и риторику так, чтобы отношения Украины с Венгрией стали лучше взаимоотношений Будапешта с Москвой.

14 декабря сообщалось, что Орбан показательно вышел из зала заседания, в котором проходил саммит ЕС по принятию решения о переговорах с Украиной по вступлению.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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