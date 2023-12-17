Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия смогла найти способ оплатить взносы в ООН

МИД: РФ нашла способ платить взносы в ООН и другие организации в долларах и евро

close
100%
Shutterstock

Директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Петр Ильичев заявил, что Россия выработала механизм перечисления членских взносов в институты Организации Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации в долларах и евро. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2022 году российская сторона из-за санкционных мер против банковского сектора, Москва столкнулась с трудностями в переводе членских взносов в бюджеты международных организаций.

Дипломат подчеркнул, что России удалось выработать механизм перечисления средств в международные структуры.

По его словам, рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, «скорее остается исключением из общей практики».

До этого стало известно, что Министерство труда России задолжало уплату членских взносов в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) в размере 33,5 тыс. швейцарских франков (почти 3,1 млн рублей) из-за санкций.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами