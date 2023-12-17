Россия смогла найти способ оплатить взносы в ООН

Директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Петр Ильичев заявил, что Россия выработала механизм перечисления членских взносов в институты Организации Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации в долларах и евро. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2022 году российская сторона из-за санкционных мер против банковского сектора, Москва столкнулась с трудностями в переводе членских взносов в бюджеты международных организаций.

Дипломат подчеркнул, что России удалось выработать механизм перечисления средств в международные структуры.

По его словам, рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, «скорее остается исключением из общей практики».

До этого стало известно, что Министерство труда России задолжало уплату членских взносов в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) в размере 33,5 тыс. швейцарских франков (почти 3,1 млн рублей) из-за санкций.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.