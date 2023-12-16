Захарова прокомментировала задержание экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание бывшего редактора «Спутник медиа» Аллана Хантсома полицией Эстонии является очередным проявлением цинизма официального Таллина. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Захарова рассказала, что ему инкриминируются обвинения в «разведывательной деятельности против Эстонии».

«Подобные злоупотребления эстонской «охранки» являются очередным проявлением цинизма официального Таллина», — сказала она, отметив, что правоохранительные органы Эстонии пытаются свести счеты с неугодными активистами.

До этого Захарова сообщала, что нескольким журналистам из России не предоставили допуск к освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в столице Республики Македония Скопье. Дипломат подчеркнула, что ОБСЕ обязана защищать представителей СМИ и гарантировать им свободу слова, это одна из ее функций.

Ранее сообщалось, что россиян на КПП в Эстонии больше пяти часов не выпускают в РФ.