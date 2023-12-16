Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала задержание экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии

Захарова назвала цинизмом задержание экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание бывшего редактора «Спутник медиа» Аллана Хантсома полицией Эстонии является очередным проявлением цинизма официального Таллина. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Захарова рассказала, что ему инкриминируются обвинения в «разведывательной деятельности против Эстонии».

«Подобные злоупотребления эстонской «охранки» являются очередным проявлением цинизма официального Таллина», — сказала она, отметив, что правоохранительные органы Эстонии пытаются свести счеты с неугодными активистами.

До этого Захарова сообщала, что нескольким журналистам из России не предоставили допуск к освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в столице Республики Македония Скопье. Дипломат подчеркнула, что ОБСЕ обязана защищать представителей СМИ и гарантировать им свободу слова, это одна из ее функций.

Ранее сообщалось, что россиян на КПП в Эстонии больше пяти часов не выпускают в РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами