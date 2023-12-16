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Болгарское радио сняло с эфира интервью с послом РФ

Болгарское радио сняло с эфира интервью с послом РФ Митрофановой

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Нина Зотина/РИА Новости

Программный совет Болгарского национального радио принял решение снять с эфира интервью с послом России Элеонорой Митрофановой, которое должно было транслироваться в программе «Политически некорректно». Об этом сообщает ТАСС.

Убрать передачу из эфира требовали председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины в Болгарии.

«Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», — заявил создатель и ведущий программы «Политически некорректно» Петр Волгин.

Он назвал подобное развитие событий актом политической цензуры. Волгин уточнил, что в интервью Митрофанова говорила о свободе слова, перспективах отношений Москвы и Софии, ситуации на Украине и других актуальных темах.

До этого Молдавия решила заблокировать доступ более чем к 20 российским интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».

Ранее в Болгарии нашли пророссийский след в ослаблении армии.

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