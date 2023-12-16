Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Маттиас Моосдорф заявил, что у Европы отсутствует собственная точка зрения на украинский конфликт, она вынуждена следовать правилам, которые установили Соединенные Штаты. Его слова приводит Voice of Europe.

«Сейчас мы слишком не суверенны, чтобы иметь собственное мнение, потому что мы должны следовать правилам, установленным Соединенными Штатами. Вся политика на Украине, в украинском конфликте, а также в мирных переговорах вокруг этого конфликта — все это делается не здесь и не нами, это делается американцами в Вашингтоне, а не где-то еще», — сказал Моосдорф.

Он также заявил, что в Европе под контролем международного сообщества были обязаны спросить у жителей новых регионов России, каким они видят свое будущее. По его словам, люди должны самостоятельно принимать решения о будущем.

«Если мы будем слышать их и следовать их стремлениям, тогда мы все получим конец войны, и, возможно, у нас будет будущее в этом вопросе», — сказал парламентарий.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус призвал к перевооружению Европы на фоне растущих угроз.

Ранее сообщалось, что Запад начал задумываться о смене стратегии по Украине.