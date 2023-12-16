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Запад начал задумываться о смене стратегии по Украине

TAC: угрозы Зеленского могут вынудить Запад к смене стратегии по Украине

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, остерегая союзников от бунта украинских беженцев, подталкивает Запада к смене стратегии. Об этом написал экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в материале для The American Conservative (TAC).

11 сентября Зеленский заявил в интервью The Economist, что сокращение помощи Украине со стороны западных стран может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Политик отметил, что украинские граждане в целом «вели себя хорошо» за границей и «очень благодарны» приютившим их странам. Однако, по его словам, это не станет «хорошей историей» для Европы, если она «загонит этих людей в угол».

Бэндоу обратил внимание на то, что такие угрозы со стороны Зеленского вынуждают Запад задумываться о своих интересах при разработке стратегии по Украине.

Эксперт также усомнился в том, что украинские беженцы на самом деле могут устроить бунт. По его словам, такое поведение может лишить их благополучия, поскольку Европа не станет мириться с мятежами.

Бэндоу высказал мнение, что союзникам необходимо предупредить Зеленского о лимите западной помощи, а Россию следует заверить в нейтральном статусе Украины и вернуть российские активы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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