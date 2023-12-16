Визитку Путина выставили на аукционе в Петербурге

Визитную карточку действующего президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

По состоянию на 12:20 мск максимальная ставка на лот составила 2,8 тысячи рублей.

На продажу выставлена визитка с телефонными номерами, прописанными рукой самого Путина. Также на карточке указана должность политика на тот момент: советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов.

Визитную карточку можно будет приобрети на аукционе 24 декабря.

Это не первый случай, когда продают вещи, имеющие отношение к президенту Владимиру Путину. Так, в феврале 2020 года автограф Путина продали на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей.

А годом ранее на торгах была выставлена визитная карточка времен работы Путина председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Ту карточку можно было приобрести за 2 млн рублей.

Ранее украинский депутат выставил на продажу нарисованный им портрет Путина.