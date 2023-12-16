В США заявили о насмешке Путина над Зеленским

Президент России Владимир Путин насмехается над украинским лидером Владимиром Зеленским из-за сокращения поддержки Украины со стороны Европейского союза и США. С таким заявлением выступили обозреватели американского агентства Bloomberg.

В статье указано, что Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны союзников.

Также авторы отмечают, что Запад поменял свое отношение к президенту Зеленскому после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

14 декабря во время совмещенной пресс-конференции и прямой линии президент Путин заявил, что Украина зависима от поставок вооружения от стран Запада, при этом сама страна в настоящее время практически ничего не производит, все получает «на халяву».

Комментируя слова Путина, конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Стени Хойер заявил, что нежелание конгрессменов поддержать Украину дало повод российскому президенту так говорить.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.