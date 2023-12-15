Путин заявил, что новый утильсбор не должны платить те, кто купил машины до его повышения

Президент России Владимир Путин согласился, что автовладельцев, купивших машины в ближнем зарубежье до введения нового утильсбора, нельзя облагать повышенными ставками. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев доложил Путину, что некоторые люди «пострадали в переходный период введения нового утильсбора» при приобретении автомобилей в странах ЕАЭС. В качестве примера он указал, что «на момент покупки сбор был около 5 тыс. рублей, а сейчас он составляет 528 тыс. рублей».

«Закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового утильсбора, то мы, конечно, не должны облагать людей дополнительными [сборами]», — сказал Путин.

29 октября 2023 года в силу вступили правила, согласно которым тарифы на утилизационный сбор для физических лиц, купивших легковые автомобили в странах ЕАЭС и завезших их на территорию РФ для личного использования с 1 августа 2023 года, выросли в среднем в 250 раз, до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц.

Ранее автоэксперт Егор Васильев объяснил, что повышение утильсбора для автомобилей, привезенных с целью перепродажи, направлено на исключение игроков, занимающихся серыми схемами параллельного импорта, а также на стимулирование внутреннего рынка. С 1 августа ставки утильсбора были увеличены в 1,7-3,7 раза.

В ноябре руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» Дмитрий Климов заявлял, что утилизационный сбор на импортную электронику в случае его введения сначала затронет продукцию специального назначения, которая используется на предприятиях госсектора и промышленных объектах.

До этого сообщалось, что к концу 2024 года в России может вступить в силу утилизационный сбор для импортной электроники вроде смартфонов, ноутбуков и видеокамер. Планируется, что утильсбор на электронику будет работать по той же системе, что и в случае с автомобилями. Цели проекта — вливание в бюджет дополнительных средств, которые будут направлены на развитие отечественных производителей, а также расчистка рынка от иностранных вендоров.

Ранее сообщалось, что покупатель автомобиля из Армении пожаловался на утильсбор в 1,3 млн рублей.