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В Словакии предрекли перемены в Евросоюзе после слов Путина о де Голле

Словацкий вице-спикер Блаха: генерала де Голля запретят в ЕС после слов Путина

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Michel Lipchitz/AP

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха сыронизировал в своем Telegram-канале, что в Европу придут перемены после слов президента России Владимира Путина о французском генерале Шарле де Голле.

По словам Блаха, из-за похвалы генерала Путиным европейские либералы запустят петицию о переименовании аэропорта имени де Голля в Париже, потому что в Европе любят запрещать все, что нравится президенту России.

Вице-спикер парламента также согласился с мнением Путина, что только главы Венгрии и Словакии действуют в национальных интересах, а остальные государства Евросоюза принимают решения себе во вред, поскольку зависят от США.

14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Путин сравнил де Голля и Филиппа Петена с современными лидерами ЕС. По его словам, почти все они внешне ведут себя как герой де Голль, а на практике — как коллаборационист Петен.

Занимавший пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год Тони Блэр в 2001 году заявлял, что российский президент Владимир Путин своим патриотичным отношением к родной стране сравним с французским лидером Шарлем де Голлем и должен занять место за «главным столом» мировых держав, но его нужно «подтолкнуть к западным взглядам».

Ранее внук де Голля оценил позицию Парижа по конфликту на Ближнем Востоке.

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