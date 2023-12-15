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В Госдуме рассказали о роли участников СВО в патриотическом воспитании молодежи

Депутат ГД Цунаева: участники СВО играют важную роль в воспитании молодежи

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Алексей Майшев/РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Об этом в беседе с «Ридусом» заявила заместитель председателя комитета Государственной думы Елена Цунаева. Она отметила, что нынешние военнослужащие приходят на смену ветеранам Великой Отечественной войны.

«К сожалению, сейчас ветеранов Великой Отечественной войны мало. Здоровье не позволяет им выступать перед молодежью. И то, что эту эстафету подхватывают борцы с современным нацизмом, весьма, на мой взгляд, замечательно. Наша страна всегда держалась на преемственности поколений», — сказала Цунаева.

Она подчеркнула, что участники СВО — не просто патриоты России, но и люди, которые умеют трудиться, переносить физические и психологические трудности ради своей страны.

Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества» за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов, участвующих в СВО.

Российский лидер заявил, что власти страны приветствуют и не собираются ограничивать частную помощь военнослужащим на передовой, но на 99% ее направляет государство.

Ранее Путин назвал число российских военных в зоне СВО.

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