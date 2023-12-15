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Аргентина планирует сменить посла в РФ

Nacion: Аргентина планирует сменить послов в ряде стран, в том числе в РФ

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Agustin Marcarian/Reuters

Власти Аргентины планируют сменить послов в ряде стран, в том числе посла в РФ Эдуардо Зуайна. Об этом сообщает аргентинская газета Nacion, ссылаясь на постановление министра иностранных дел Дианы Мондино.

«Я пишу вам с просьбой подготовить проект административного акта, предусматривающий перевод следующих должностных лиц дипломатической службы страны», — говорится в постановлении главы аргентинского МИД.

Отмечается, что Эдуардо Зуайна будет переведен в министерство иностранных дел.

В постановлении также перечисляются аргентинские послы в Эфиопии, Франции, Великобритании, Индии, Ватикане и представители Аргентины в ООН, ЕС.

До этого новый глава министерства экономики Аргентины Луис Капуто представил первые реформы, которые должны спасти экономику страны. Одна из них — девальвация национальной валюты по отношению к американскому доллару.

В свою очередь руководитель регионального отделения либертарианской партии «Свобода наступает» Сильвия Малфеси до этого заявляла, что Аргентина после прихода к власти Хавьера Милея, скорее всего, не войдет в БРИКС с января 2024 года, как это планировалось предыдущим руководством страны

Ранее у советника президента Аргентины нашли тату на русском языке.

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