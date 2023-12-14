У советника президента Аргентины нашли тату на русском языке

На теле советника президента Аргентины Сантьяго Капуто есть «тюремные» татуировки на русском языке. Об этом сообщает портал Noticias.

«Еще одной особенностью Капуто является то, что его тело покрыто татуировками на русском языке, которые он взял из книги, подаренной ему другом, и которые стали отметками этого периода на всю его жизнь (в буквальном смысле)», — говорится в публикации.

По данным издания, книга называлась «Российская криминальная энциклопедия татуировок» («Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia») и была разделена на три тома — красного, синего и фиолетового цветов.

Пользователи соцсети Х (ранее — Twitter) опубликовали фотографию Капуто, где на его предплечье хорошо видна надпись на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж» (орфография сохранена. — Газета.Ru).

11 декабря сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей попросил изобразить на жезле своих пятерых мастифов.

В тот же день стало известно, что Милей тайно принял присягу нового правительства Аргентины.

Ранее власти Аргентины анонсировали девальвацию национальной валюты.