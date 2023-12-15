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Белоруссия надеется на скорое создание концепции единого медиахолдинга с РФ

МИД Белоруссии надеется на скорое создание концепции единого медиахолдинга с РФ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Белоруссия рассчитывает, что в ближайшее время будет выработана концепция союзного медиахолдинга с Россией. Об этом по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, слова которого передает БелТА.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время концепция будет выработана и представлена на рассмотрение главам государств», — заявил Сергей Алейник.

До этого Лавров и Алейник подписали программу согласованных действий во внешней политике на 2024-2026 годы.

В апреле 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать медиахолдинг с Россией, чтобы «не проиграть битву за умы и сердца».

Тогда же президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии заявил, что Москва и Минск будут делать акцент на системе безопасности Союзного государства.

Ранее в Белоруссии сообщили, что Запад хочет дискредитировать выборы в стране.

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