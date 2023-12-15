В Госдуме назвали взвешенной позицию Путина по участию спортсменов в ОИ

Президент России Владимир Путин понимает спортсменов, желающих участвовать в международных состязаниях, но призывает внимательно изучать условия, выдвинутые их организаторами. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил депутат Государственной думы Евгений Ревенко, комментируя слова главы государства о том, что западные чиновники хоронят олимпийское движение.

«Президент придерживается взвешенной позиции относительно участия нашей сборной в международных соревнованиях. Путин прекрасно понимает цели спортсменов, которые тренируются для выступления на Олимпийских играх, и не против участия в них россиян. Это правильно, так как квасной патриотизм здесь неуместен», — отметил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что изучать условия организаторов соревнований необходимо, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) может хотеть обезглавить российскую сборную и показать упадок отечественного спорта.

Накануне глава государства во время прямой линии высказался об условиях допуска россиян на Олимпийские игры в Париже. По его словам, спортсменам, годами готовившимся к соревнованиям, нужно дать возможность выступить. При этом важно внимательно изучить, не являются ли условия, которые предлагает МОК, направленными на то, чтобы отсечь претендентов на медали, подчеркнул президент.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Всего от России может выступить шесть нейтральных спортсменов.

Ранее Путин назвал действия международных спортивных чиновников извращением идеи о мире.