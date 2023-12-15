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В Кремле прокомментировали планы Финляндии по военным базам с США

Песков: военная структура НАТО в Финляндии будет представлять угрозу для РФ

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Sergei Grits/AP

Между Россией и Финляндией были хорошие отношения, но после ее вхождения в НАТО и появления военной структуры блока на территории страны она будет представлять угрозу для Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напряженность в отношениях России и Финляндии усилится, если Хельсинки подпишут с Вашингтоном договор о доступу к военным базам, сказал он на брифинге, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление МИД Финляндии.

Российская сторона может только сожалеть в этой связи, потому что между двумя странами были «прекрасные отношения, никто никому не угрожал, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение».

«Когда Финляндия стала членом НАТО и военная структура НАТО будет находиться внутри страны, для нас это будет представлять угрозу», — сказал Песков.

14 декабря финская газета Helsingin Sanomat писала, что военные США получат доступ к 15 базам на территории Финляндии. По его данным, открытие баз для американской армии предусмотрено условиями оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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