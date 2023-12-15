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В Ирландии назвали победой Путина неудачу ЕС при согласовании помощи Украине

Премьер Ирландии Варадкар назвал победой Путина вето Венгрии на помощь Украине

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«Газета.Ru»

Венгрия наложила вето на долгосрочную программу Европейского союза (ЕС) по финансовой помощи Украине, что является победой российского президента Владимира Путина. Такое заявление сделал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, которого процитировало издание The Hill.

По словам главы правительства, Киев не сможет противостоять Москве без постоянной поддержки со стороны регионального содружества. Кроме того, Украине «не выстоять» без финансирования от США.

«Что ж, тогда Путин победит», — подчеркнул Варадкар.

14 декабря в Брюсселе стартовал саммит лидеров и премьер-министров стран — членов ЕС. Как сообщило американское издание Politico, участники мероприятия должны были решить вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в региональное содружество и согласовать долгосрочную программу бюджетной помощи государству в размере €50 млрд.

В тот же день глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что представители стран региона решили начать переговоры о принятии Украины в состав организации. Однако согласовать финансирование Киева не удалось — председатель венгерского правительства Виктор Орбан наложил вето на реализацию соответствующей инициативы.

Ранее появилась дополнительная информация, как участники саммита ЕС принимали решение о начале переговоров с Украиной.

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