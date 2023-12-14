В США указали на воодушевление Орбана из-за тупика вокруг финансирования Украины

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед саммитом Европейского союза (ЕС) касательно Украины связаны с дискуссиями в Соединенных Штатах вокруг дальнейшего финансирования Киева. Об этом пишет The Washington Post.

Как следует из текста, Орбан воодушевился на фоне дискуссий в конгрессе США по поводу выделения финансовой помощи Украине. В материале также отмечается выделение Будапешту ранее замороженных средств из бюджета Евросоюза, которое называют «совпадением» или «уступкой шантажу».

«Орбан, похоже, воодушевлен политическим тупиком по поводу дальнейшего финансирования Украины в Вашингтоне и разочарованием в контрнаступлении Украины», — приводит Washington Post слова заместителя директора программы Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Алиссы де Карбоннель.

До этого Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия переведет Венгрии 10 млрд евро.