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Еврокомиссия переведет Венгрии 10 млрд евро

Reuters: Еврокомиссия намерена перевести Венгрии 10 млрд евро

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Global Look Press

Еврокомиссия собирается перевести Венгрии 10 миллиардов евро из европейского фонда, который предназначен для развития депрессивных территорий ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters.

При этом сообщается, что средства для Венгрии были заблокированы по требованию Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс назвал «позорной ситуацией» позицию Венгрии по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). По его словам, Будапешт «воплощает все самое плохое», что может быть в европейской семье, и является головной болью для ЕС. Его слова приводит издание «Европейская правда».

Ауштрявичюс назвал правительство Виктора Орбана «самой большой головной болью» для Евросоюза.

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. В тот же день стало известно, что министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву. А в Литве обвинили Венгрию в расколе Европы.

Ранее в Литве обвинили Венгрию в расколе Европы.

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