Зеленский не исключил, что саммит ЕС плохо кончится для Украины

Глава Украины Владимир Зеленский допустил, что саммит Европейского союза, который проходит 14-15 декабря в Брюсселе, может плохо закончиться для Киева. Его слова приводит ТАСС.

«Этот день войдет в историю. Будет ли он для нас хорошим или плохим, история все запомнит», — заявил Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами стран Евросоюза.

Глава Украины напомнил, что к открытию саммита не удалось принять решения о начале переговоров с Киевом о членстве в политическом объединении. Зеленский также добавил, что итоги мероприятия могут вызвать «удовлетворительную улыбку» в Москве».

В то же время он подчеркнул, что его страна выполнила все необходимые требования со стороны ЕС для членства, в том числе приняла требуемые законы.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит Европейского союза (ЕС) станет определяющим для Украины и других кандидатов на членство в политическом объединении.

«Нам предстоит принять решение в отношении Украины, Грузии, Молдавии и всех стран Западных Балкан. Дискуссии, которые состоятся завтра, станут определяющими», — сказал Макрон.

Ранее в Нидерландах рассказали, когда Украина станет членом ЕС.