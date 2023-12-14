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Зеленского сравнили с известным мошенником

Ведущая Fox News Ингрэм сравнила Зеленского с известным аферистом Мэдоффом

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Reuters

Посетившего США Владимира Зеленского сравнили с известным американским аферистом Бернардом Мэдоффом. Об этом заявила ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм.

Журналистка считает, что Зеленский пытается убедить американцев в том, что если Вашингтон не выделит Киеву очередной пакет помощи на несколько миллиардов долларов, то все «выйдет из-под контроля». По словам Ингрем, такой подход напоминает схему финансовых мошенников.

«Этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа», — заявила Ингрэм.

Ведущая имела в виду создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды, которого в итоге приговорили к 150 годам заключения за мошенничество.

Она также передразнила Зеленского и сказала пародирующим его голосом: «Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции».

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что визит в США закончился для главы Украины Владимира Зеленского полной финансовой катастрофой. Он отметил, что из-за неудачи Зеленский с досады даже оскорбил американских чиновников, назвав их «марионетками Путина».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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