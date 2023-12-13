Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил военный потенциал и экономическую мощь России и Украины. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По словам официального представителя Кремля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас стремительно теряют свои позиции на поле боя. Это, как указал он, неизбежный процесс.

Песков отметил, что военный потенциал и экономическая мощь двух стран несопоставимы.

«Поэтому здесь ситуация очевидная», — добавил он.

Ранее сенатор из Демократической партии США Шеррод Браун заявил, что конфликт на Украине может перерасти в проблему НАТО, если ВСУ потерпят окончательное поражение.

До этого польский политик Самуэла Торковская высказала мнение, что Российская Федерация использовала менее 15% своего военного потенциала в конфликте с Украиной.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.