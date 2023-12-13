Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию, расположенную по адресу Даунинг-стрит, 10. Во время визита премьера Нидерландов Марка Рютте в Лондон Сунак встретил его на пороге, однако войти внутрь они не смогли из-за запертой двери. На это обратил внимание Telegram-канал «Bild на русском».

После рукопожатия Сунак и Рютте попытались войти внутрь, однако дверь в резиденцию оказалась заперта. Премьер Британии попытался открыть ее, но ему это не удалось.

Политики попытались найти другой вход, однако через несколько секунд она открылась изнутри.

Как следует из материала, из соображений безопасности дверь на Даунинг-стрит открывается только изнутри, поэтому произошла заминка.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в главные ворота на улице Даунинг-стрит в Лондоне. В результате инцидента никто не пострадал. Сообщалось, что правоохранительным органам удалось задержать злоумышленника на месте происшествия.

Ранее рейтинг Сунака достиг рекордно низкой отметки.