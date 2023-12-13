Рейтинг Сунака достиг рекордно низкой отметки

Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака достиг рекордно низкой отметки, всего 21% опрошенных жителей Британии поддерживают премьера, что сопоставимо с показателями экс-главы британского кабмина Бориса Джонсона на момент его отставки. Об этом говорится в материале социологического опроса, проведенного компанией YouGov.

«Рейтинг Сунака опустился до худшего за всю историю… Рейтинг благосклонности премьер-министра находится на уровне минус 49, что сопоставимо с рейтингом Бориса Джонсона на момент его отставки», — говорится в сообщении на сайте YouGov.

Отмечается, что 70% британцев имеют неблагоприятное мнение о Риши Сунаке, при этом только 21% респондентов высказался о главе британского кабмина положительно. Рейтинг Сунака, отмечается в исследовании, опустился на десять пунктов по сравнению с показателями ноября.

Авторы опроса также напомнили, что на момент отставки Джонсона в прошлом году его рейтинг составлял минус 53 пункта, а популярность бывшего премьера королевства Лиз Трасс в момент ее ухода с поста и вовсе оценивалась на уровне в минус 70 пунктов.

Опрос проводился 11-12 декабря 2023 года. В опросе принимал участие 2001 взрослый британец. Погрешность исследования не приводится.

До этого Рейтинг одобрения Риши Сунака рухнул до 25%.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Сунак считает, что британцы не хотят проведения выборов.