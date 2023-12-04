США предрекли катастрофические последствия в случае войны с Ираном

Администрация действующего президента США Джо Байдена пытается публично избежать эскалации с Ираном, однако американские чиновники продолжают раздувать «пламя войны» агрессивной риторикой в контексте противостояния Израиля и ХАМАС, которое может перерасти в более широкий конфликт. Несмотря на уверенность «ястребов» США в победе над Тегераном, война с Ираном будет иметь катастрофические последствия для Соединенных Штатов и всего Ближнего Востока, пишет The Hill.

«Независимо от целей миссии — от уничтожения ядерного потенциала Ирана до смены режима — у Вашингтона есть только два реальных пути прямого нападения на Иран: воздушная и военно-морская кампания, призванная наложить существенные издержки на режим; или наземное вторжение, зависящее от установления превосходства в воздухе и на море», — следует из текста.

Оба варианта «более несостоятельны, чем предполагают политики, и отражают фундаментальные просчеты в военной мощи Ирана», отмечают авторы.

Любая кампания, направленная на быстрое «подчинение» Ирана, столкнется с проблемами, так как страна готова предотвратить любое вторжение на земле или в воздухе. Кроме того, для уничтожение ядерного потенциала Тегерана потребуется размещения как минимум 120 000 американских военнослужащих по всему Ближнему Востоку, пишет The Hill.

«Ожидание легкой победы над Ираном — не более стратегия, чем ожидание, пока люди научатся летать. Средств просто не существует. Таким образом, можно надеяться, что взаимное сдерживание и дальше будет успешным и ни Вашингтон, ни Тегеран не решатся на эскалацию», — следует из материала.

До этого сообщалось, что президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран. Провокациями занимаются, в частности, сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман.

Ранее экс-госсекретарь США раскритиковал внешнюю политику Байдена.