Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай пригрозил США контрмерами в ответ на санкции из-за России

МИД КНР: власти Китая примут меры в ответ на санкции США из-за России

close
100%
Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин примет ответные меры против Соединенных Штатов, которые ввели санкции в отношении лиц и компаний из Китая из-за России. Ее слова приводит ТАСС.

Мао Нин призвала Вашингтон исправить «ошибочные меры» и прекратить подавлять китайские предприятия.

«Китай тоже предпримет необходимые шаги, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний», — заявила представитель МИД КНР.

Она подчеркнула, что Пекин выступает против односторонних рестрикций, которыми злоупотребляют Соединенные Штаты.

До этого официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь предостерегла Соединенные Штаты от вмешательства в выборы на Тайване, которые пройдут в январе следующего года.

Она напомнила, что во время саммита США и КНР в Сан-Франциско Вашингтон взял на себя политические обязательства перед Пекином по тайваньскому вопросу. Кроме того, президент США Джо Байден на встрече подчеркивал, что не поддерживает «независимость Тайваня», подчеркнула представитель госсовета КНР.

Ранее американский посол рассказал о разногласиях между США и КНР.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами