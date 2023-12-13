Американский посол рассказал о разногласиях между США и КНР

Вашингтон и Пекин пока не достигли согласия по ряду ключевых вопросов, включая украинский конфликт и судьбу Тайваня. Об этом во время брифинга для журналистов сообщил посол США в Китае Николас Бернс, передает РИА Новости.

«Мы не урегулировали наши основные разногласия. Они по-прежнему затрагивают множество вопросов. Это по-прежнему очень конкурентные, сложные и противоречивые отношения», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что США и КНР придерживаются фундаментально разных позиций по ситуации в Южно-Китайском море. Более того, по словам американского посла, Вашингтон и Пекин по-разному относятся к украинскому и ближневосточному конфликтам.

В частности, Бернс указал на несовпадение мнений двух стран относительно атак палестинского движения ХАМАС на еврейское государство. Как он сказал, КНР не желает осуждать подобные действия.

12 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой потребовала немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Кроме того, всемирная организация призвала членов движения ХАМАС отпустить заложников без каких-либо условий.

До этого США внесли поправку в проект гуманитарного документа, предложив осудить атаки палестинского движения на Израиль. Тем не менее Генеральная Ассамблея ООН отказалась корректировать резолюцию.

Ранее премьер-министр Катара заявил, что ближневосточный конфликт выявил пропасть между Востоком и Западом.