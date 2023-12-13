ЦИК передал мандат экс-депутата КПРФ Блоцкого Егорову

Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат экс-депутата от КПРФ Владимира Блоцкого первому секретарю нижегородского регионального отделения партии Владиславу Егорову. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, комиссия приняла соответствующее постановление в ходе заседания.

4 декабря Госдума приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий Блоцкого на основании письменного заявления.

В 2022 году Блоцкий задекларировал доход за 2021 год в размере 3,5 млрд рублей. Также выяснилось, что он владеет двумя автомобилями Porsche. Его доходы за 2022 год на портале Госдумы опубликованы не были.

До этого член фракции КПРФ Владимир Блоцкий решил сложить свои полномочия. Об этом написано в проекте постановления, размещенного в базе законодательной деятельности нижней палаты.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.