Глава Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты продолжать финансирование Киева. В интервью Fox News он заявил, что вопрос поддержки Украины не финансовый, а «моральный».

В беседе со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном он подчеркнул, что решение о поддержке в январе или в феврале «имеет большую разницу».

«Это не вопрос финансирования, это вопрос морали. Я знаю, что у вас есть свои собственные вызовы и внутренние проблемы, и они огромны, но я думаю, что Соединенные Штаты — великая страна, которая решает сложные проблемы: как добиться успеха, как остановить войны во всем мире», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что Киев рассчитывает на то, что США и другие западные страны продолжат оказывать ему финансовую помощь.

Ранее французский политик указал на наглое поведение Зеленского перед конгрессменами США.