Байден опасается, что Израиль теряет поддержку в мире

Президент США Джо Байден считает, что Израиль теряет глобальную поддержку в продолжающейся войне еврейского государства против радикальной группировки ХАМАС. По данным Fox News, об этом глава государства сообщил спонсорам во время предвыборного приема, прошедшего во вторник.

«Биби предстоит принять трудное решение», — сказал Байден присутствующим, имея в виду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что в Израиле у власти находится «самое консервативное правительство в истории», которое «не хочет решения проблемы двух государств».

С точки зрения главы государства, чтобы избежать «глобального изменения настроений против Израиля», Нетаньяху «должен укрепиться и измениться».

«Предстоит многое сделать, и нам придется решительно поддерживать Израиль», — констатировал Байден.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от американских партнеров полной поддержки в вопросе проведения наземной операции в Газе.

«Я очень ценю американскую поддержку в уничтожении [палестинского движения] ХАМАС и возвращении наших заложников. После интенсивного общения с Джо Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземной операции и ослабление международного давления по поводу окончания войны», — сказал Нетаньяху.

Ранее Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС на Израиль.