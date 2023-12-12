Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС на Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что его отец 7 октября пережил атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль Соответствующее заявление он сделал в Белом доме, поздравляя евреев с Ханукой, передает РИА Новости.

«После 7 октября мой отец… Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома», — сказал 81-летний глава Соединенных Штатов.

Американский лидер рассказал в Белом доме историю о человеке, который лишился сына во время нападения ХАМАС. При этом президент ошибся и назвал этого человека «своим отцом».

До этого Байден совершил очередную ошибку, выразив благодарность за доставку гуманитарной помощи в сектор Газа израильтянам и палестинцам вместо президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

7 октября силы движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее Байден угодил в скандал из-за шестилетней девочки.