Сенатор Макконелл: конгресс вряд ли одобрит пакет помощи Киеву до католического Рождества

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что одобрение американским конгрессом дополнительного пакета помощи Украине до наступления католического Рождества представляется маловероятным. Об этом, ссылаясь на выступление политика перед журналистами, сообщает ТАСС.

По словам Макконелла, прохождение до 25 декабря пакета помощи Киеву через палату представителей и сенат пакета помощи практически невозможно.

Сенатор вновь подчеркнул, что предоставление Украине дополнительной помощи зависит от решения проблем с безопасностью на границе США и Мексике. Макконелл отметил, что безопасность границ касается и сената, поэтому законодатели в последние дни уделяют так много внимания этому вопросу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американское руководство стремительно теряет способность оказывать помощь Киеву.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский прибыл в Белый дом для проведения двусторонних переговоров с Байденом. Перед этим глава Украины встретился с американскими сенаторами, во время дебатов рассказав парламентариям о нуждах Киева и важности финансирования со стороны Вашингтона.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.