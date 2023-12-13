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В США одобрили резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

В палате представителей США одобрили расследование по делу об импичменте Байдену

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Evelyn Hockstein/Reuters

Комитет по регламенту палаты представителей американского конгресса поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

За проголосовали девять членов комитета из числа республиканцев, не поддержали резолюцию четыре законодателя от Демократической партии.

Согласно документу, продолжить разбирательства в рамках расследования того, есть ли достаточные основания для импичмента Байдена поручено комитетам палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам, а также юридическому комитету.

Палата представителей, как ожидается, проголосует по этой резолюции 13 декабря.

До этого политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что голосование по резолюции об импичменте президенту Джо Байдену осложнит его и без того шаткое положение.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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