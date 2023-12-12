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Путину подарили сборник избранных решений Конституционного суда

Глава КС Зорькин подарил Путину сборник избранных решений Конституционного суда

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Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину сборник «Избранные решения Конституционного суда». Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде чем сказать несколько слов, я по общему нашему решению решил выполнить традиционную акцию, которую мы на встрече делаем по такому поводу <…>, и вручить вам «Избранные решения Конституционного суда», — сказал Зорькин на встрече Путина с судьями Конституционного суда, которая прошла в Ново-Огареве.

Он вручил президенту увесистый том в кожаном переплете винного цвета, тисненый золотом.

Говоря о солидных размерах издания, Зорькин заметил, что «сборник становится все толще».

До этого глава КС высказал мнение, что коррупция в России приобрела опасный для жизни людей и общества характер.

В начале ноября Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил о необходимости спокойно и с уважением к обществу внедрять российские стандарты в новых регионах страны.

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина в День Конституции.

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