Путину подарили сборник избранных решений Конституционного суда

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину сборник «Избранные решения Конституционного суда». Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде чем сказать несколько слов, я по общему нашему решению решил выполнить традиционную акцию, которую мы на встрече делаем по такому поводу <…>, и вручить вам «Избранные решения Конституционного суда», — сказал Зорькин на встрече Путина с судьями Конституционного суда, которая прошла в Ново-Огареве.

Он вручил президенту увесистый том в кожаном переплете винного цвета, тисненый золотом.

Говоря о солидных размерах издания, Зорькин заметил, что «сборник становится все толще».

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