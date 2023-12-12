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В США указали на «тяжелое состояние Америки» из-за Байдена

Ведущий Fox News Хэннити: Америка находится в тяжелом состоянии из-за Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

Ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что «Америка находится в тяжелом состоянии», и действующий глава государства Джо Байден «практически единственный человек», которого можно в этом винить. В эфире телеканала он отметил, что по результатам опросов Байден проигрывает конкуренту от Республиканской партии Дональду Трампу в президентской гонке.

«Теперь наши солдаты подвергаются нападению. Байден мало что делает, чтобы ответить. Грузовые корабли становятся целью террористов, а Джо просто смотрит в другую сторону. Южная граница является настоящей катастрофой вот уже три с лишним года. А Байден просто делает вид, что все в порядке. Экономика находится в инфляционном кошмаре. Но президент говорит, что лучше никогда не было. Но это лишь некоторые из очень серьезных проблем, с которыми президенту теперь придется столкнуться в преддверии 2024 года», — заявил Хэннити.

Он напомнил, что Байдену также придется бороться с надвигающейся процедурой импичмента, а доказательства правонарушений «существенны».

«В целом, американский народ чувствует себя преданным из-за провальной политики Джо», — констатировал ведущий.

14 декабря нижняя палата конгресса США приступит к голосованию по резолюции импичмента Байдена, которую республиканцы опубликовали 8 декабря. Документ формализует осуществляемое республиканскими конгрессменами расследование в отношении Байдена.

Ранее в США назвали главную ошибку Байдена по России.

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