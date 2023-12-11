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В США назвали главную ошибку Байдена по России

Офицер Уилкерсон: Байден может начать прямой конфликт НАТО с РФ из-за Украины

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Global Look Press

Президент США Джо Байден может начать прямой вооруженный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины. Такое мнение высказал бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, сейчас США и НАТО зашли «в сферу влияния [президента РФ Владимира] Путина». Поскольку Украина, как отметил Уилкерсон, находится в сфере влияния России, можно сказать, что Соединенные Штаты и альянс туда проникли и тем самым создали угрозу для российского лидера, «поэтому он сделал то, что сделал», — начал специальную военную операцию на украинской территории.

Экс-советник госсекретаря США считает, что Байден может найти ложную причину, которая позволит Североатлантическому альянсу начать войну с Российской Федерацией, подобно тому, как это сделали американцы во время войны в Ираке.

Уилкерсон добавил, что начать крупномасштабную вооруженный конфликт с Россией из-за Украины будет безумием, но американская политическая элита способна пойти на такой ужасный шаг.

На минувшей неделе бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что политика Байдена может спровоцировать ядерную конфронтацию с Россией.

При этом сам Байден заявлял, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса в случае победы на Украине.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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