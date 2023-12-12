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Путин включил глав новых регионов России в состав Госсовета

Путин указом включил Пушилина, Пасечника, Сальдо и Балицкого в состав Госсовета

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин своим указом включил в состав Госсовета глав четырех новых российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Госсовет пополнили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Также сообщается, что главы Красноярска и Мурманска Владислав Логинов и Юрий Сердечкин также пополнили состав Госсовета.

Ранее помощник президента Игорь Левитин сообщил, что итоговое заседание Госсовета Путин планирует провести в конце декабря.

Государственный совет функционирует в целях взаимодействия органов публичной власти, определения векторов внутренней и внешней политики страны, а также приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Председателем Государственного совета является президент России. С 2012 года секретарем Госсовета является Игорь Левитин.

30 ноября стало известно, что Путин 14 декабря подведет итоги года и проведет прямую линию.

5 декабря стало известно, сколько вопросов поступило от россиян для «Прямой линии» с Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин поучаствует в форуме «Россия зовет!»

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