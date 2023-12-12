Посол заявил о решимости палестинцев не покидать сектор Газа

Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что палестинцы не покинут свою землю и надеются на поддержку и помощь со стороны других арабских государств и мусульман по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего, мы отказываемся покидать нашу землю. Мы знаем, что означает иммиграция, мы страдаем более 75 лет <...> Мы верим в поддержку арабов и мусульман. Как палестинцы, мы продолжаем нашу борьбу за свои права», — заявил Нофаль.

Палестинский дипломат принимает участие в XIX Международном мусульманском форуме в Москве.

До этого в Соединенных Штатах признали, что международное право в Газе не работает.

По данным обозревателя Bloomberg, около 1,8 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома после окончания перемирия 1 декабря, что составляет около 80% населения анклава. На прошлой неделе Армия обороны Израиля начала военные операции на юге Газы.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.