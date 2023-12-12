Президенты стран Балтии сочли возможной победу Украины

Президенты стран Балтии высказали мнение, что победа Украины в конфликте возможна. Об этом сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Президенты Латвии и Литвы Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа 11 декабря приехали в Таллин по приглашению лидера Эстонии Алара Кариса. Главы трех государств обсудили дальнейшую поддержку Украины и ряд региональных вопросов.

Позднее на совместной пресс-конференции лидеры стран Балтии заявили, что не следует недооценивать умение Российской Федерации учиться на своих ошибках и вовремя собраться с силами.

Как указал Карис, вариант с победой РФ «несет угрозу» всему западному миру.

«Нам даже не стоит думать, что Россия вообще сможет выиграть эту войну. Но если вдруг это произойдет, в опасности будем все мы, не только страны Балтии, но вся Европа, весь западный ми», — сказал глава Эстонии.

По его словам, об этом необходимо напомнить западным партнерам.

10 декабря президент России Владимир Путин заявил во время общения с Героями РФ в Кремле, что у Украины нет ни собственной промышленности, ни денег, ни идеологии, поэтому нет будущего.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.