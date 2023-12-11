В Израиле заявили, что готовы рассмотреть новые предложения по заложникам

Власти Израиля готовы рассмотреть новые предложения по освобождению заложников в секторе Газа. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант, передает ТАСС.

«<…> будут предложения о новых соглашениях по заложникам», — сказал он на брифинге, уточнив, что для этого нужно усиливать военное давление на ХАМАС.

До этого Галант в видеообращении сообщил о разрушении последних оплотов ХАМАС в Джебалии и Шуджаии. Он подчеркнул, что палестинское радикальное движение находится «на грани распада». По словам министра, армия Израиля приближается к «переломному моменту» в зоне конфликта.

Накануне в ООН рассказали о ситуации со своими сотрудниками в Газе. Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной работе и обеспечению операций Эдвард Шайбан обратил внимание, что 40 международных сотрудников, а также около одной тысячи местных остаются в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.