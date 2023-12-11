Президент России Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Арктическая зона РФ имеет особое стратегическое значение и назвал этот регион обладающим колоссальными экономическими возможностями.

«Дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», — подчеркнул он.

Также Путин во время совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны заявил, что в Архангельске нужно оперативно решить проблему с ветхим жильем.

Кроме того, 11 декабря Путин на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» заявил, что для усиления Военно-морской мощи России в ближайшие годы на воду спустят три стратегических ракетоносца.

Ранее в «Атомфлоте» раскрыли график строительства сверхмощного ледокола «Россия».