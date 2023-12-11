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Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом

Путин: комплексное освоение Арктики является неоспоримым приоритетом

Президент России Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Арктическая зона РФ имеет особое стратегическое значение и назвал этот регион обладающим колоссальными экономическими возможностями.

«Дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», — подчеркнул он.

Также Путин во время совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны заявил, что в Архангельске нужно оперативно решить проблему с ветхим жильем.

Кроме того, 11 декабря Путин на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» заявил, что для усиления Военно-морской мощи России в ближайшие годы на воду спустят три стратегических ракетоносца.

Ранее в «Атомфлоте» раскрыли график строительства сверхмощного ледокола «Россия».

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