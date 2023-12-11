Британия сохранит введенные против РФ санкции после окончания конфликта на Украине

Власти Великобритании не намерены отменять введенные против РФ санкции после окончания конфликта на Украине. Об этом, выступая в аналитическом центре Policy Exchange, сообщила заместитель министра по делам торговли и бизнеса Нусрат Гани.

«Санкции продолжат действовать после того, как конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — заявила Гани.

До этого сообщалось, что Франция надеется на принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ в этом году.

Ранее сообщалось, что Лондон создаст службу надзора за соблюдением санкционного режима в отношении России.