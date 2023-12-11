Три страны ЕС потребовали ввести режим санкций против ХАМАС

Италия, Франция и Германия призвали Евросоюз ввести специальный режим санкций против движения ХАМАС и его сторонников. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на совместное письмо глав МИД трех стран главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

«Мы выражаем нашу полную поддержку... предложению о создании специального режима санкций против ХАМАС и его сторонников», — приводит агентство выдержку из письма.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что быстрое принятие такого режима санкций позволит нам направить сильный политический сигнал о приверженности Европейского союза борьбе с ХАМАСОМ и нашей солидарности с Израилем.

При этом не уточняется, что подразумевает под собой специальный режим санкций против ХАМАС.

До этого Катар дал сигнал, что вмешательство в конфликт Израиля и ХАМАС обострит его.

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