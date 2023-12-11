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В Госдуме рассказали о дискредитации выборов в РФ

Пискарев: более 100 иностранных медиапроектов заняты дискредитацией выборов в РФ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в ходе встречи с членом Центризбиркома РФ Игорем Борисовым рассказал, что более 100 иностранных компаний работают над дискредитацией выборов в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пискарева, в настоящий момент больше других над дискредитаций выборов в РФ работают центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Медиапроекты, подконтрольные этим странам, готовят зарубежную аудиторию к тому, чтобы признать президентские выборы в России нелегитимными.

«Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации наших вооруженных сил», — отметил Пискарев.

До этого Пискарев говорил, что спецслужбы стран НАТО активизировали свою деятельность в связи с началом кампании по выборам президента в России. Он отметил, что предпринимаются попытки организации в период избирательной кампании серии незаконных акций.

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