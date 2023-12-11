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В Вильнюсе призвали Запад послать четкий сигнал о поддержке Украины

Глава МИД Литвы призвал Запад объяснить, сколько будет продолжаться помощь Киеву

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Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Запад подтвердить, что победа Украины в конфликте с Россией является для него «стратегическим обязательством». По его словам, следует четко объяснить, что значит «поддерживать Киев столько, сколько потребуется», передает LRT.

«Сегодня мы стоим на важном перепутье — пришло время четко ответить себе, что значит поддерживать Украину столько, сколько это необходимо. До сих пор слова «столько, сколько потребуется» означали «столько, сколько мы сможем приходить к соглашению». Пришло время еще раз подтвердить, что победа Украины — это наше стратегическое обязательство», — заявил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что в противном случае Запад станет свидетелем негативных последствий от боевых действий на Украине «в регионе и во всем мире».

До этого глава литовского министерства иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что Запад «недостаточно открыт и честен» в отношении того, что значит для него конфликт на Украине.

По мнению Ландсбергиса, государства, поддерживающие Украину не понимают, что в стратегическом смысле «Россия пытается подорвать Запад», и если Киев не выстоит в противостоянии с Москвой, то потери начнут нести его союзники.

Ранее в Литве испугались разговоров на Западе о переговорах по Украине.

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