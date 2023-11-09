В Литве испугались разговоров на Западе о переговорах по Украине

Украина сама должна принимать решение по мирным переговорам с Россией, считает глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает LRT. Так он отреагировал на информацию СМИ о том, что США и Евросоюз начали подталкивать Киев к диалогу с Москвой для завершения конфликта.

«Моя позиция заключается в том, что это очень опасные обсуждения <...> Если Украина решит пойти на переговоры из-за того, что ей не предоставят достаточного количества оружия, это также наша ответственность», — пояснил Ландсбергис.

Он добавил, что если Киев без какого-либо давления решит договорится в Москвой, то это будет его решение. Ландсбергис подчеркнул, что в противном случае переговоры лишь повысят угрозу для других государств.

«Поскольку мы находимся так близко к России и Беларуси, это непосредственно подразумевает повышенную угрозу для нас», — заключил глава МИД Литвы.

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