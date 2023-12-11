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Кулеба встретится с главой МИД Венгрии впервые с начала СВО

Кулеба встретится с главой МИД Венгрии Сийярто впервые с начала СВО

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Shutterstock

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе в понедельник встретится с министром иностранных дел Венгрии Петром Сийярто впервые после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на главу МИД Украины.

«Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Венгрии», — заявил Кулеба.

По его словам, это будет первая встреча с главой МИД Венгрии Сийярто после начала СВО. Кулеба также сообщил, что Киев «продолжает говорить» с Будапештом, отметив, что Украина изменила свое законодательство в сфере образования и использования языков нацменьшинств «так, как этого хотела Венгрия».

До этого сообщалось, что госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за международные связи, Тамаш Менцер заявил, что Венгрия внимательно изучит новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже понятно, что он не отвечает всем требованиям Будапешта.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором оскорбляет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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