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Бербок отвергла идею заморозки конфликта на Украине

Бербок отвергла идею заморозки конфликта на Украине из-за страха усиления России

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против заморозки конфликта на Украине. Об этом она написала в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава МИД Германии заявила, что заморозка конфликта приведет в перспективе к утрате Украиной суверенитета, угроза России для безопасности Европы сохранится.

Бербок считает, что замороженный конфликт усилит Москву, а также восстановит ее военный потенциал. По ее словам, РФ может перенести противостояние с Западом на территории других стран.

До этого американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что США должны прекратить вмешательства, чтобы российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров.

Политический обозреватель Джимми Дор отмечал, что мирные переговоры по завершению конфликта на территории Украины пройдут на условиях президента России Владимира Путина.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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Операция на Украине
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