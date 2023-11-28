Экс-премьер сравнил срок работы нового правительства Польши с жизнью мухи

Продолжительность работы нового правительства Польши, которое возглавил премьер Матеуш Моравецкий, будет меньше, «чем жизнь обычной мухи». Так написал в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitte) бывший глава кабинета министров Лешек Миллер.

По его словам, обычная домашняя муха живет в среднем 28 дней: сначала 14 дней личиночная стадия, потом несколько дней насекомое становится куколкой, а затем взрослой особью и откладывает яйца. Таким образом, он уверен, что команда под руководством Моравецкого не успеет даже «окукливаться», не говоря уже об откладывании яиц.

В итоге Миллер спрогнозировал, что уже через две недели депутаты сейма перестанут поддерживать Моравецкого и кабмин распустят.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском.

27 ноября Моравецкий принес присягу премьера Польши.

Ранее президент Польши объяснил, почему не позволил оппозиции формировать правительство.