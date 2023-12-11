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Трампа призвали отказаться от идей «возмездия» в случае победы на выборах

Экс-спикер Маккарти призвал Трампа пересмотреть предвыборную риторику

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Scott Morgan/Reuters

Бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал кандидата на пост главы государства Дональда Трампа отказаться от идей мести и возмездия в случае победы на президентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала CBS.

«Что президенту Трампу нужно сделать в этой кампании, так это восстановление, реставрация и обновление Америки. Речь не может идти о мести», — сказал Маккарти.

Он также призвал кандидата на пост президента изменить свою предвыборную риторику. В то же время он заметил, что в Соединенных Штатах существует система сдержек и противовесов.

«Америка не хочет видеть идею возмездия», — констатировал бывший спикер.

Как отмечается в материале, заявления Маккарти прозвучали на фоне опасения ряда демократов и республиканцев, что Трамп будет злоупотреблять властью, чтобы преследовать тех, кто не согласен с ним или причинял ему вред.

До этого президент США Джо Байден перекрестился в ответ на слова бывшего американского президента Дональда Трампа о диктатуре на один день.

Также американский президент говорил, что Трамп в своих предвыборных речах говорит о «возмездии» и зовет «вредителями» своих политических оппонентов, а это уже похоже на «отголоски ненависти» из Германии 1930-х годов.

Ранее в США обернули высказывание Трампа против него самого.

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